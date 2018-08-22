У Мексиці дозволили займатися сексом у громадських місцях [ Редактировать ]
Влада мексиканського міста Гвадалахара дозволила займатися сексом у громадських місцях - утім, лише за умови, що не нарікатимуть ті, хто навколо. Пояснюють: у такий спосіб хочуть розвантажити правоохоронців. Мовляв, вони зможуть зосередитися на боротьбі зі злочинністю.
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