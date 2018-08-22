Англійська абетка з музично-українським супроводом. Такий проект створив 24-річний музикант із Дніпра. Над кліпом ентузіаст працював кілька років. І напередодні офіційно презентував свій твір. До слова, у повному обсязі відеоролик можна переглянути на нашому сайті "podrobnosti.ua" та на ютуб-каналі автора.

Це - "чорнова" версія відеоролика, створена 3 роки тому. До кожної літери англійської абетки дібраний відповідний музичний жанр, інструмент або термін. Понад півсотні малюнків Тихон Левченко об'єднав під українську народну пісню "Несе Галя воду", щоправда, в сучасній обробці.

"Три года назад я увидел, так называемую работу "алфавит танцев", которую снял один андеграундний интернет-журнал - глянцевое издание британское, и собственно говоря, вдохновился. Сразу же начал искать есть ли такой музыкальный алфавит, ничего на тот момент не нашел и, естественно, пришла мысль, что надо это сделать", - розповідає Тихон Левченко, автор та режисер проекту.

А вже згодом юний режисер розпочав зйомки "живого" кліпу. Зібрав команду, продумав локації та відшукав людей, які вболівають за українську культуру так само, як і він.

"Все люди, которые участвовали в этом проекте они участвовали без какого-либо гонорара. То есть, это просто идея донести украинскую культуру в современной такой манере, чтобы показать какая Украина, какая молодежь, какая музыка. Собственно, поэтому и английский алфавит - потому что я хотел, чтобы на планете любой человек мог посмотреть ролик и без проблем понять, о чем идет речь", - говорить Тихон Левченко, автор та режисер проекту.

У проекті взяли участь більше сотні людей. З кимось автор домовлявся заздалегідь, а декому просто пощастило опинитись у правильному місці в правильний час. Наймасовіша сцена - симфонічний оркестр із півсотні музикантів, яких Тихон зібрав через оголошення у Facebook. Фільмував лише на території України: перші сцени знімали у Львові на Площі Ринок, поблизу Ратуші, а решту - в Дніпрі.

На вихід цього ролика, каже Тихон, чекав ще з моменту зародження ідеї. Втім, зупинятись не планує. І після нетривалого перепочинку, обіцяє взятися за створення нових музичних шедеврів.