Овочі на воді. Британська винахідниця Лейла Кларк розробила так звані "плавучі ферми" - невеличкі острівці з рослинами під куполом. Вони не залежать від електроенергії і самі перетворюють солону воду на питну, зрошуючи посіви. Як працює винахід - далі в сюжеті.

Випускниця британської школи дизайну в Сассексі Лейла Кларк ще змалку цікавилася, як ефективно використовувати природні ресурси. Майже увесь вільний час досліджувала наукові статті про кліматичні зміни та виклики, із якими вже невдовзі зіткнеться людство.

"Уже в найближчі 100 років через зміни клімату рівня моря підвищиться, а це, відповідно, призведе до зменшення площі суходолу. Земля стане найдорожчим ресурсом. Водночас - населення стрімко зростатиме, отож і продовольства знадобиться більше", - переконана Лейла Кларк, винахідниця плавучої ферми.

Глобальне потепління та стрімке танення льодовиків бентежать екологів. Кожне з останніх трьох десятиліть було тепліше за попереднє. На сьогодні більшість науковців вважає - причина кліматичних змін - діяльність людини. Тож через технологічний прогрес - цього не уникнути. Води ставатиме більше, землі, навпаки, менше. Тому ідеальний варіант симбіозу людства та природи за цих умов - вирощувати продовольство на воді - вважає Лейла.

"Я хочу одним пострілом убити двох зайців - завдяки вирощуванню їжі на воді зменшити потребу населення в землі, бо ж сільськогосподарських угідь на таку кількість людей бракуватиме", - говорить Лейла Кларк, винахідниця плавучої ферми.

Свій проект Лейла назвала "плавуча ферма". Це - її маленький прототип. Платформа з капсулою, усередині якої - рослина.

"Ідея полягає в тому, що платформа тримається на воді. Під дією сонця вода випаровується й через спеціальні отвори потрапляє всередину. І вже чистий, прісний конденсат зрошує рослину", - розповідає Лейла Кларк, винахідниця плавучої ферми.

Плавуча ферма не потребує електроенергії.

"Основна мета цієї концепції - забезпечити достатню кількість прісної води без насосів, мембран чи інших спеціальних механічних приладів. Звісно, завдяки ним, а зокрема системи зворотного осмосу, ми щодня маємо питну воду. Утім, на це йде чимало електрики. А тут отримати прісну воду можна завдяки звичайним законам фізики", - говорить Лейла Кларк, винахідниця плавучої ферми.

Наразі Лейла зробила лише маленький прототип ферми та активно шукає спонсорів для подальшої розробки проекту.