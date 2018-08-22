В небе над Россией загорелся пассажирский самолет (видео) [ Редактировать ]
В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204, направлявшегося из Уфы в Сочи.
Самолет был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Уфы сразу после взлета.
"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, - все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет так было невозможно и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые", - говорится в сообщении.
С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Отметим, загорание двигателя не вызвало волнение среди пассажиров. Они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.
Ранее мы писали о том, что в США мужчина врезался самолетом в собственный дом.
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