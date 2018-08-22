В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204, направлявшегося из Уфы в Сочи.

Самолет был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Уфы сразу после взлета.

"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, - все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет так было невозможно и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые", - говорится в сообщении.

С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Отметим, загорание двигателя не вызвало волнение среди пассажиров. Они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.

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