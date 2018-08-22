В лучах солнца: завораживающие фото рассвета на Оболони [ Редактировать ]
Одно из самых многолюдных мест Киева, Оболонская набережная, ранним утром замирает в тишине и лучах багрового солнца. Снимки рассвета на Оболони публикует "Информатор".
Спустя время кто-то выходит на утреннюю пробежку, кто-то спешит на работу, а ближе к вечеру набережная снова станет шумным местом скопления людей. А пока предлагаем вам насладиться красотой тихого киевского рассвета.
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