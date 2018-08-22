Отравления Скрипаля: санкции против России вступили в силу [ Редактировать ]
22 августа начинается первый этап новых американских санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.
Санкции были анонсированы администрацией президента США 8 августа, но первый этап вступает в силу 22 августа.
На первом этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.
Американские СМИ ранее сообщали, что под запрет могут попасть газовые турбины, электронное оборудование, которое применяется в промышленности.
При этом реальный перечень запрещенной продукции может оказаться не таким большим, потому что администрация Барака Обамы ввела схожие ограничения еще в 2014 году.
Второй этап санкций будет введен, если Россия не выполнит требования, связанные с прекращением использования химического оружия. Как известно, Москва отрицает причастность к отравлению Скрипалей.
Госдеп США назвал такие требования к России в рамках этого санкционного давления:
- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права;
- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем;
- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.
"Через 6 месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, уменьшены в случае, если требования начнут выполняться. Если исполнение не началось, США введут второй раунд санкций", - заявил представитель Госдепа.
Ранее мы писали о том, что у Трампа назвали рычаги давления на Россию.
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