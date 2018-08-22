У США закликали до нових обмежень проти Росії [ Редактировать ]
Із критикою Білого Дому через недостатній тиск на Кремль одностайно виступили американські конгресмени. На їхню думку, покаранням за анексію Криму, дії в Сирії та втручання в американські вибори мають стати додаткові економічні санкції. Водночас аналітики припустили - голосування щодо нового санкційного законопроекту відбудеться після виборів до Конгресу 6 листопада.
Крім того, конгресмени схвалили виділення 380 мільйонів доларів на убезпечення майбутніх виборів від втручання росіян. Третину цих грошей спрямують безпосередньо на посилення кібербезпеки.
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