Із критикою Білого Дому через недостатній тиск на Кремль одностайно виступили американські конгресмени. На їхню думку, покаранням за анексію Криму, дії в Сирії та втручання в американські вибори мають стати додаткові економічні санкції. Водночас аналітики припустили - голосування щодо нового санкційного законопроекту відбудеться після виборів до Конгресу 6 листопада.

Крім того, конгресмени схвалили виділення 380 мільйонів доларів на убезпечення майбутніх виборів від втручання росіян. Третину цих грошей спрямують безпосередньо на посилення кібербезпеки.