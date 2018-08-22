Смертельный флешмоб набирает популярность в сети (видео) [ Редактировать ]
В Детройте, США, 12-летняя девочка едва не лишилась жизни из-за набирающего популярность флешмоба Fire challenge. Девочка подожгла себя и получила сильнейшие ожоги.
Тимия Ландерс поступила в больницу с ожогами по всему телу. По словам ее матери, девочка сидела с несколькими друзьями в своей комнате. Через некоторое время женщина услышала ужасный крик и увидела пылающую дочь.
Девочка получила сильные ожоги, она с трудом двигается и говорит. Подростку предстоит три операции и несколько месяцев в больнице.
Суть смертельного флешмоба в том, чтобы облить себя горючей жидкостью, а потом самостоятельно потушить пламя.
В сети подобные ролики появились еще несколько лет назад, но сейчас флешмоб заново "воскрес" с новой силой.
Ранее мы писали о том, что экстремал прыгнул без парашюта со смертельного пика.
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