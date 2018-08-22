В центре Киева произошло "премиум" ДТП [ Редактировать ]
В среду, 22 августа, в центре Киева, на Кловском спуске, произошла "премиум" авария. Об этом пишет dtp.kiev.ua.
Столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.
Движение полностью парализовано. Перекрывают дорогу подручными "деревьями", чтоб машины не создали полный коллапс, а искали объездной маршрут.
В аварии никто не пострадала. ДТП оформляет патрульная полиция.
Ранее мы писали о том, что в Харькове водитель Lexus попал в ужасное ДТП.
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