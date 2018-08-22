В среду, 22 августа, в центре Киева, на Кловском спуске, произошла "премиум" авария. Об этом пишет dtp.kiev.ua.



Столкнулись Porsche Panamera, Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

Движение полностью парализовано. Перекрывают дорогу подручными "деревьями", чтоб машины не создали полный коллапс, а искали объездной маршрут.

В аварии никто не пострадала. ДТП оформляет патрульная полиция.

Ранее мы писали о том, что в Харькове водитель Lexus попал в ужасное ДТП.