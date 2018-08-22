Появление в сети теста "Какой Вы глава НАПК", посвященного пособничеству председателем Нацагенства по предотвращению коррупции Александром Мангулом коррупционным преступлениям главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко, является свидетельством огромного внимания украинцев к этому вопросу, пишет golos.ua.

Об этом, публикуя тест, предлагающий пользователям ответить на 10 вопросов, связанных с громкими скандалами касаемо укрывания Мангулом от ответственности Павелко, нежелания передавать готовые материалы по его делу в суд, слива Агентством секретной информации нардепу и т.д., заявила на своей странице в Facebook один из аналитиков МИА ЦРУ Александра Решмедилова, отметив: №жаль, что для каждого чиновника нет такого теста, а то результаты многих бы повеселили".

"Чтобы правильно "побороть" коррупцию ее нужно возглавить, а лучше - возглавить борьбу с ней. Однако соцсети первыми следят за трендами и вот появился тест "Какой из тебя глава НАПК. Автор акцентировал внимание только на одном громком деле, связанного с Андреем Павелко - но это к лучшему: на его примере ярко показаны жизненные принципы нынешнего главы организации Александра Мангула", - замечает Решмедилова.

В свою очередь, политолог Кирилл Молчанов, публикуя тест у себя на странице, подчеркивает: он является "вишенкой на торте", являющим собой весь пласт материалов СМИ и общественных

Ему вторит и бывший сотрудник НАК "Нафтогаз" Дмитрий Марунич, который, комментируя тест на своей странице в Facebook, заявил, что он является "интересным способом донести факты о том, как Мангул покрывает Павелко по громкому делу о футбольных полях до широких масс".

"Потратьте буквально две минуты времени, чтобы понять, насколько ваши жизненные принципы и ценности расходятся с принципами и ценностями господина Мангула. И задайте вопрос: а такой ли орган по борьбе с коррупцией мы хотели?", - резюмирует Марунич.

Ранее Администрация президента отказалась передавать на рассмотрения главе государства поддержанную более 27 тысячами украинцев петицию касаемо отставки и привлечения к ответственности главы Бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко из-за разворовывания 160 млн гривен из Госбюджета.