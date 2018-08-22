И доллар и евро заметно "выросли" по сравнению с гривной. Илл.: rtm-zoloto.com.ua

22 августа, средний курс покупки наличного доллара в обменных пунктах украинских банков, по сравнению с прошлым днем, вырос сразу на 13 копеек - до 27,6703 гривны.

Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,67 копейки – до 28,0290 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

Максимальный курс покупки доллара составил 27,85 гривны, минимальный курс продажи – 27,9 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 26,43 копейки и составляет 31,7533 гривны, средний курс продажи вырос на 33,53 копейки до 32,4267 гривны. Продать евро дороже можно за 32 гривны, купить дешевле – также за 32 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,1 копейки и составляет 3,730 гривны за 10 российских рублей.

Средний курс продажи вырос на 0,7 копейки и составляет 4,206 гривны. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,05 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,12 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 22 августа. Табл.: "Ліга.Финансы"

Примечательно, что за два дня до этого скачка в НБУ называли причины укрепления гривны.