На фоне скандала, разгоревшегося после "похождений" супруга Ани Лорак с киевской тусовщицей Яной Беляевой, внимание поклонников не оставляет первого гражданского мужа Каролины - продюсера Юрия Фалесу.

Экс-супруг привлек к себе внимание комментариями отношений Ани Лорак с ее нынешним мужем - Муратом. В частности, он дал Каролине советы, как себя повести в непростой ситуации.

Поклонников певицы интересует как она жила в первом браке, с мужчиной, с которым познакомилась в 13 лет и прожила вместе более 10-ти лет. А также - из-за чего произошел разрыв между Каролиной и Юрием.

Юрий Фалеса рассказал, что первое время их совместной жизни шло нормально, а затем - у нее появился другой мужчина. Продюсер рассказал о давней связи Лорак с неким футболистом в Британии, у которого к тому времени была жена и дети:

"Это случилось в Лондоне. Тогда мы записывали очередной альбом и подружились с украинским футболистом и его семьей: женой и маленьким сыном. В то время я стал давать Каролине больше свободы - ей необходимо было общаться с людьми, взрослеть, становиться самостоятельной. Мне хотелось, чтобы она чувствовала себя уверенно, даже когда меня не будет рядом", - рассказал Фалеса в интервью, опубликованном WomanMan.

Юрий увидел, что от этой связи у Каролины "реально сорвало крышу":

"Она могла закрыться в ванной и читать эсэмэски либо разговаривать по телефону. А потом у нее реально сорвало крышу. Я не мог даже предположить, что она способна отменить концерт ради встречи с любимым и улететь к нему, не сказав никому ни слова. В тот момент ей было все равно, что случится и с карьерой, и с ней самой", - вспоминает продюсер.

"Мне стало ясно, что меня Каролина не любила по-настоящему.... В один "прекрасный" день она сообщила мне, что влюбилась в другого и не может без него жить", - подытожил Фалеса историю об окончании их с Каролиной отношений.

Тем не менее, после того, как муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу был замечен в Киеве в караоке в объятиях молодой девушки, Фалеса сообщил, что готов принять Каролину и оказать поддержку, ведь спустя много лет после расставания, он уже забыл старые обиды.