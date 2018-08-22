ЖКХ нового поколения: Киев убирают hi-tech дворники (видео) [ Редактировать ]
В Киеве замечен необычный дворник, убиравший придомовую территорию на гироскутере двумя вениками одновременно.
"Нанотехнологии" - в Киеве дворник довольно необычно подметает улицы, сообщает "Борщаговка инфо" в Facebook.
Зрелище настолько необычное, что многие пользователи не поверили, что это не шутка. Авторы видео не оставили более комментариев, поэтому о том что происходит на видео решать только вам.
Ранее рассказывалось, как дворник нашел в мусорнике 7 золотых слитков.
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