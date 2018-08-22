В Киеве замечен необычный дворник, убиравший придомовую территорию на гироскутере двумя вениками одновременно.

"Нанотехнологии" - в Киеве дворник довольно необычно подметает улицы, сообщает "Борщаговка инфо" в Facebook.

Зрелище настолько необычное, что многие пользователи не поверили, что это не шутка. Авторы видео не оставили более комментариев, поэтому о том что происходит на видео решать только вам.

Ранее рассказывалось, как дворник нашел в мусорнике 7 золотых слитков.