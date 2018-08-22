Конгрес США закликав до нових санкції проти Росії [ Редактировать ]
Конгрес США закликав до нових санкцій проти Росії та більш агресивної протидії російській загрозі. Американські законодавці пообіцяли посилити санкційний тиск на Москву, якщо та не змінить своєї позиції.
Таким чином хочуть покарати Кремль за анексію Криму, підтримку режиму Асада в Сирії та втручання у вибори в США.
Водночас конгресмени розкритикували адміністрацію Трампа за недостатні зусилля щодо стримування агресивної міжнародної політики РФ.
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