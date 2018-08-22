В Минске договорились о новом перемирии на Донбассе [ Редактировать ]
22 августа, на переговорах в Минске Трехсторонняя контактная группа договорились о новом перемирии на Донбассе, начиная с полуночи 29 августа.
Решение было принято в связи с началом учебного года, сообщила спикер представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
"Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, в соответствии с ее мандатом", - написала Олифер.
Она добавила, что в течение "хлебного перемирия", с 1 июля до 20 августа, украинская сторона зафиксировала почти полторы тысячи обстрелов со стороны сепаратистов, в результате чего есть жертвы среди военных и гражданских. За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы девяти населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что после договора в Минске о так называемом "хлебном перемирии" с 1 июля, тише на фронте не стало.
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