Отруєння Скрипаля: у США набули чинності нові санкції [ Редактировать ]
Тим часом уже сьогодні чинності набуває пакет санкцій, запроваджений у відповідь на застосування хімічної зброї в британському Солсбері. Вашингтон прямо звинуватив Москву в порушенні американського закону 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю та заборону її військового застосування.
Під нові санкції потрапить експорт до Росії технологій, які можуть бути використані з метою війни, а також постачання електроніки та компонентів для нафтогазової галузі.
Крім того, якщо упродовж трьох місяців Кремль не наддасть гарантій невикористання хімічної зброї та не погодиться допустити міжнародних інспекторів, чинності набуде другий етап санкцій. Він передбачає зниження рівня дипломатичних відносин, скорочення до мінімуму взаємної торгівлі та заборону польотів у США російським авіакомпаніям. Експерти кажуть, санкції можуть вплинути на 70% російської економіки і 40% працездатного населення.
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