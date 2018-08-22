Сегодня в США в силу вступает пакет санкций против России, который был введен в ответ на отравление Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Под новые ограничения попадает экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях, а также поставки электроники и компонентов для нефтегазовой отрасли. А если в течении трех месяцев Москва не даст гарантий, что не использует химоружие и не допустит на свои объекты международных инспекторов - в силу вступит второй этап санкций.

Он предусматривает снижение уровня дипотношений, сокращение до минимума взаимной торговли и запрет полетов в США для российских авиакомпаний. Санкции могут повлиять на 70% российской экономики.