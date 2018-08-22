Глава ГФС Мирослав Продан требует, чтобы в НАБУ разобрались в ситуации, которая сложилась на Одесской таможне. Накануне ГПУ заявила, что там были украдены десятки контейнеров с товарами , и к этому может быть причастно таможенное руководство. Фискалы в свою очередь подозревают, что "не чисты на руку" в самой прокуратуре. Подробнее в нашем материале.

На время служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами главу Одесской таможни Александра Власова отстранили от выполнения обязанностей. Таково решение главного фискала Мирослава Продана. Кроме того, он заявил, что информация Генпрокурора о масштабах украденных товаров требует уточнения.

"Контейнерів з нерозмитненим товаром на загальну суму орієнтовно 150 млн грн. Дана інформація потребує певного уточнення, оскільки факт виявлення арешту і подальших дій щодо пошуку викраденого товару здійснювалося і проводилося виключно співробітниками ДФС України. Я на цьому наголошую, виключно співробітниками ДФС", - заявил Мирослав Продан, и. о. главы Государственной фискальной службы.

"По рішенню суду ці 37 контейнерів були арештовані. І з невідомих для мене причин, слідчі прийняли рішення про розміщення їх на складських приміщеннях - не на митних, а на відповідальне зберігання товариству, який має склад не у зоні діяльності одеської митниці", - сказал Александр Власов, начальник Одесской таможни.

Более того, Мирослав Продан заявил, в ГФС убеждены, что к нарушениям причастны и некоторые сотрудники ГПУ.

"Встановлено причетність до викрадення відомих в певних колах групи Аминева-Сердюка. До речі, останній до цього часу працює в ГПУ та перебуває на лікарняному", - рассказал Мирослав Продан, и. о. главы Государственной фискальной службы.

С прошением разобраться и провести расследование Мирослав Продан обратился в НАБУ. Ведь накануне Генпрокурора заявила, что кроме задержанного экс-сотрудника Одесской таможни Аминева, за выявленные нарушения ответственность должно нести и руководство таможни.