22 августа президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.

"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал президент в Facebook.

"Приглашаю всех 24 августа, в 10.00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День независимости", - напомнил Петр Порошенко.

Ранее появились видео парадной репетиции авиации в небе.