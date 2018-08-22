Порошенко принял участие в репетиции парада на Майдане (фото, видео) [ Редактировать ]
22 августа президент Украины Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины.
"Для меня честь стоять в одной шеренге с такими воинами. Имел возможность сказать им это лично во время генеральной репетиции парада", - написал президент в Facebook.
"Приглашаю всех 24 августа, в 10.00 на Крещатик, чтобы вместе отметить День независимости", - напомнил Петр Порошенко.
Ранее появились видео парадной репетиции авиации в небе.
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