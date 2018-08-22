США и Литва приняли решение о поддержке Украины [ Редактировать ]
22 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился в Вильнюсе со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в противодействия российские агрессии, сообщил Линас Линкявичюс.
"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украны остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украины", - написал Линкявичюс в Twitter.
With friend @SpecRepUkraine K.Volker discussed ways to intensify international efforts to support #Ukraine in the face of Russia's aggression. As we've both eye-witnessed: security situation in eastern Ukraine remains fragile,humanitarian crisis-deep. Time to bring #peace4Ukraine— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 22 августа 2018 г.
Тем временем в Минске договорились о новом перемирии на Донбассе.
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