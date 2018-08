22 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс встретился в Вильнюсе со специальным представителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Темой разговора было, в частности, обсуждение путей поддержки Украины в противодействия российские агрессии, сообщил Линас Линкявичюс.

"Как мы оба убедились, ситуация с безопасностью на востоке Украны остается нестабильной, а гуманитарный кризис - глубоким. Время вернуть мир Украины", - написал Линкявичюс в Twitter.

With friend @SpecRepUkraine K.Volker discussed ways to intensify international efforts to support #Ukraine in the face of Russia's aggression. As we've both eye-witnessed: security situation in eastern Ukraine remains fragile,humanitarian crisis-deep. Time to bring #peace4Ukraine