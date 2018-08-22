22 августа, в столице Нидерландов Амстердаме начался первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и киевским "Динамо".

Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени и "Динамо" пропустило гол уже на 2-й минуте от Ван же Бика.

У Динамо, появился первый момент на 12 минуте с углового. А со второго углового на 15-й минуте Кендзера на добивании вернул Аяксу такой же гол.

Известен также прогноз букмекеров на матч "Аякс" - "Динамо".