"Аякс" - "Динамо": счет сравнялся на 15 минуте [ Редактировать ]
22 августа, в столице Нидерландов Амстердаме начался первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между местным "Аяксом" и киевским "Динамо".
Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени и "Динамо" пропустило гол уже на 2-й минуте от Ван же Бика.
У Динамо, появился первый момент на 12 минуте с углового. А со второго углового на 15-й минуте Кендзера на добивании вернул Аяксу такой же гол.
Известен также прогноз букмекеров на матч "Аякс" - "Динамо".
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