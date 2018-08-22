Швейцарский банк Credit Suisse в связи с санкциями США заморозил активы, связанные с Россией, на сумму около 5 миллиардов долларов.

"Credit Suisse везде сотрудничает с международными регуляторами для того, чтобы обеспечивать соблюдение санкций, в том числе и касающихся России", - передает комментарий банка агентство Reuters, сообщает УНН.

Credit Suisse заморозил активы во втором квартале текущего года. По словам Reuters, из-за нейтрального статуса Швейцарии санкции против России там не действуют, однако из-за того, что банки в этой стране очень зависимы от американского доллара, они должны следовать политике Соединенных Штатов.

Также власти США с 22 августа ввели новые санкции в отношении России из-за возможной ее причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача и его дочери Юлии в Солсбери.