Макрон поздравил украинцев с Днем независимости [ Редактировать ]
22 августа президент Франции Эммануэль Макрон поздравил президента Украины Петра Порошенко и весь украинский народ по случаю Дня независимости Украины и выразил пожелания процветания и мира.
"Франция остается бок о бок с Украиной в поисках устойчивого решения конфликта, который бушует на Востоке вашей страны. Наша поддержка Украине постоянная вследствие привлечения Франции к "нормандскому формату". Хочу подтвердить Вам приверженность Франции, как и Европейского Союза, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в поздравительном письме, сообщает пресс-служба президента Украины.
Макрон отметил, что Франция не признает незаконной аннексии Крыма со стороны России и считает силовой пересмотр границ противоречащим международному праву.
Президент Франции подчеркнул, что Украина проявила смелость и стойкость, избрав путь амбициозных реформ, первые результаты которых следует приветствовать. По его словам, полное выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС должно продемонстрировать настроенность Украины на успешное завершение этого реформаторского порыва.
"Вы можете рассчитывать на поддержку со стороны Франции, чтобы помочь вам в реализации этой программы реформ и сопровождать Украину на пути углубления ее партнерства с Европейским Союзом", - отметил Макрон.
Он пожелал, чтобы связи дружбы и доверия, которые объединяют Украинцу и Францию страны, крепли и в дальнейшем.
В этот же день Петр Порошенко принял участие в репетиции парада на Майдане.
по теме
Порошенко принял участие в репетиции парада на Майдане (фото, видео)
Петр Порошенко принял участие в генеральной репетиции военного парада ко Дню независимости Украины
У Києві пройшла репетиція параду до Дня незалежності України
Військова техніка в центрі Києва і десятки перекритих вулиць. Напередодні ввечері на Хрещатику відбулася репетиція параду до Дня незалежності України. Спершу військові продемонстрували новітні українські бойові системи - САУ "Богдана", ракетні установки "Вільха" та "Верба". І показали американські протиракетні комплекси "Джавелін"
Выходные на День независимости: сколько будут отдыхать украинцы
24 августа в Украине ежегодно празднуют официальный государственный праздник - День независимости
В Киеве прошла репетиция парада на День Независимости
Военная техника в центре Киева и десятки перекрытых улиц. В столице готовятся к параду в честь Дня Независимости. На Крещатике и Майдане Незалежности вечером прошла репетиция
Петр Порошенко по телефону обсудил с Ангелой Меркель результаты встречи с президентом России
Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Канцлер Германии рассказала о результатах встречи с президентом России