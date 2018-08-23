Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами после поражения от амстердамского "Аякса" в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Тренер сообщил, что в первом тайме в действиях команды была заметна неуверенность в плане контроля мяча. "Давление болельщиков ощущалось со всех сторон. Нужно смотреть момент с Циганковым на предмет того, был ли пенальти. В центре поля у нас не было такого контроля мяча. Психологически не держал контроль Гармаш в центре поля и мы его поменяли", - заявил Хацкевич.

Также он сообщил, что надеется на победу в ответном матче и выход команды в групповой этап Лиги чемпионов. "Если абстрагироваться от результата, шансы есть. В Киеве нужно будет уделить больше внимания атаке. Но мы увидели, что и противоположная команда не очень любит отбирать мяч. В Киеве будет ответная игра (28 августа, - ред) – она все покажет", - добавил тренер киевского "Динамо".

Ранее мы публиковали результаты матча "Аякс" - "Динамо".