Лідери країн світу вітають Україну з Днем незалежності [ Редактировать ]
Лідери країн світу поздоровляють Україну з Днем незалежності. Вітальні листи надійшли від президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Франції Еммануеля Макрона, латвійського глави держави Раймондса Вейоніса та італійського очільника Серджо Маттарелли.
Вітання українському народу та Президентові надіслав також папа Римський Франциск. Понтифік написав, сподівається, що прагнення українців до миру нарешті дасть позитивний результат. З прийдешнім святом нашу державу привітали також глави Нідерландів, Швеції, Бельгії, Австралії та інші.
27 річницю Незалежності Україна святкуватиме завтра, 24 серпня.
по теме
День державного прапора: як святкує Україна
Та не лише Київ дивуватиме рекордами. У Дніпрі державне знамено можна буде побачити з будь-якого куточка міста, там встановлять найвищий у країні флагшток - 72 метри. Сам же прапор понад двісті квадратних метрів завбільшки. В Одесі синьо-жовте полотно, традиційно, розгорнуть на Потьомкинских сходах
Украина мужественно противостоит российской агрессии - Трамп
Президент США Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины
День флага Украины 2018: история праздника
Ежегодно 23 августа в Украине отмечается День государственного флага Украины
Выходные на День независимости: сколько будут отдыхать украинцы
24 августа в Украине ежегодно празднуют официальный государственный праздник - День независимости
В Киеве провели репетицию парада на День независимости
В Киеве началась подготовка к самому масштабному военному параду в истории Украины. В День независимости маршем пройдут четыре с половиной тысячи военных, продемонстрируют 250 танков, гаубиц и других военных машин. Но главная интрига новейшая техника украинского производства. Все детали знает Руслан Смещук.
В Україні святкують День державного прапора
Сьогодні Україна відзначає День державного прапора. Цього дня 1991 року група народних депутатів внесла синьо-жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Тоді ж прапор замайорів над Київською мерією. З 2009 року офіційну церемонію його підняття святкують 23 серпня по всій Україн