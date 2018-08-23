Лідери країн світу поздоровляють Україну з Днем незалежності. Вітальні листи надійшли від президентів Сполучених Штатів Дональда Трампа та Франції Еммануеля Макрона, латвійського глави держави Раймондса Вейоніса та італійського очільника Серджо Маттарелли.

Вітання українському народу та Президентові надіслав також папа Римський Франциск. Понтифік написав, сподівається, що прагнення українців до миру нарешті дасть позитивний результат. З прийдешнім святом нашу державу привітали також глави Нідерландів, Швеції, Бельгії, Австралії та інші.

27 річницю Незалежності Україна святкуватиме завтра, 24 серпня.