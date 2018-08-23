Важно знать группу крови не только второй половинки, но и партнеров по бизнесу

Люди с разными группами крови могут испытывать внутренний дискомфорт при общении друг с другом, не догадываясь, почему они несовместимы физиологически и психологически.

Оказалось, отношения и судьбы людей определяются группой крови не меньше, чем энергетикой зодиака. Например, наиболее терпимой к другим группам крови оказалась первая группа, наиболее агрессивной – четвертая.

Вот почему важно знать группу крови не только второй половинки (лучше - будущей), но и партнеров по бизнесу, просто друзей. Вещества, вырабатываемые кровью (гаптены) одного человека, могут быть опасны для другого человека. Это сказывается даже при кратковременном общении: при езде в поезде или автобусе, при соседстве в кинотеатре, пишет Starfate.

Иногда люди чувствуют дискомфорт даже стоя рядом в лифте. Если вам трудно с кем либо находиться в одном кабинете, то хотя бы чаще проветривайте помещение.

После выявления корреляции между группой крови, типами характера, темперамента, социальной адаптивности и даже покровительствующей стихии, для представителя каждой группы крови составили отдельный пожизненный гороскоп:

1. Группа крови O (I)

Люди с 1 й группой крови – носители энергии Огня , животворящей, но и испепеляющей.

, животворящей, но и испепеляющей. Это – неформальные лидеры по натуре, целеустремленные, ищущие власти. Будут бороться за цель, пока не достигнут ее.

Уверены в себе, эмоциональны, энергичны, импульсивны, верят в свои силы.

Веселы, жизнерадостны, умеют заряжать своей энергией других.

Слабости: ревнивость, болезненная амбициозность, несамокритичность, умение подавлять свое окружение, если им не оказывают сопротивление, суетливость.

Людям с первой группой крови необходимо придерживаться диеты с низким содержанием белков, есть меньше хлеба и макарон, больше постного мяса. Иначе им грозит язва желудка или артрит.

2. Группа крови A (II)

Имеющие 2-ю группу крови любят гармонию, спокойствие и порядок. Они – носители Воздуха , поэтому непостоянны, но умеют вдохнуть в других силы.

, поэтому непостоянны, но умеют вдохнуть в других силы. Доброжелательны, терпеливы, умеют приспосабливаться к другим, любят порядок, спокойствие; люди долга и чести, надежны, нередко борются за справедливость, на них можно опереться. Особенно тем, кому не хватает собственных сил. Иногда - чувствительны.

Слабость - упрямство и неспособность расслабляться.

Люди 2-й группы крови любят хорошо поесть и выпить. Те, кто будет им препятствовать, могут быть сметены с их пути.

У них велик риск раковых и сердечных заболеваний.

Им полезно питаться вегетарианской пищей: овощами, фруктами, рисом, хлебом, макаронами.

3. Группа крови B (III)

Обладатели 3-й группы крови находятся под покровительством Земли . Они тяготеют к практичности и рационализму, что мешает им обрести духовные и душевные блага. Лучшие из них – соль Земли, надежные, как скала.

. Они тяготеют к практичности и рационализму, что мешает им обрести духовные и душевные блага. Лучшие из них – соль Земли, надежные, как скала. Эти люди – прекрасные изобретатели, имеющие богатое воображение, давшие миру известных философов. Но и аскетизм им не чужд. Они работают только на себя, мало считаются с другими людьми, не горя желанием приносить им пользу.

Скупы на слова и склонны к депрессиям, иногда испытывают трудности при контактах с другими людьми. Могут подавлять и сковывать инициативу других.

Индивидуалисты, склонны поступать так, как им нравится – это все представители 3-й группы крови. Гибки, независимы, что иногда превращается даже в их слабость.

Ограничений в еде не существует, главное для них - мясо и молочные продукты. Нервная система достаточно уязвима.

4. Группа крови АВ (IV)

Обладатели 4 й группы крови наполнены энергией Воды , спокойной на поверхности, но опасной на глубине.

, спокойной на поверхности, но опасной на глубине. Эти люди могут сочетать в себе несочетаемое: тягу к переменам и уравновешенность. Они спокойны, уравновешенны, их любят люди и хорошо себя чувствуют рядом с ними. Умеют развлекать, тактичны и справедливы к окружающим. Иногда очень резки, могут долго принимать решение.

Люди этой группы крови доброжелательны, ненавидят конфликты, могут отвлечь и развлечь человека, впавшего в депрессию.

По жизни – трудоголики, обретают счастье в работе.

Главный недостаток – им трудно определиться по жизни, что им важнее.

В питании им повезло: могут есть все, что угодно. Но жареное и жирное все таки не нужно.

Взаимоотношение между группами:

Полная гармония в отношениях царит между людьми одной группы крови.

Взаимное притяжение испытывают люди 1-й и 2-й группы крови (формула 1+2).

1+2: Огонь и Воздух вместе дают вспышку Огня, энергии и здоровья, подпитывая друг друга и дополняя. Но в совместной жизни им сразу надо договориться о независимости и разделении ролей.

Люди Огня (1-я группа) принимают на себя роль лидера. А люди Воздуха (2-я группа) проявляют инициативу в обыденной обстановке.

3+4: Люди 3-й и 4-й групп крови неплохо дополняют друг друга. Прагматики 3-й группы хорошо себя чувствуют рядом со спокойными и уравновешенными людьми 4-й группы крови.

Одни играют роль лидера, другие дают им силу и надежную опору. Но им надо обязательно отдыхать друг от друга.

1+3, 2+4: Между 1-й и 3-й, 2-й и 4-й группами крови отношения складываются иначе. Они буквально убивают друг друга при длительном контакте.

Эти пары могут сотрудничать только непродолжительное время. Они могут побыть вместе только тогда, когда им надо встряхнуться от скучной жизни, придать ей блеск и свежесть. При продолжительном контакте вокруг них будет слишком бурный водоворот событий.

1+4, 2+3: Между 1-й и 4-й, 2-й и 3-й группами крови отношения еще более сложные, чем у предыдущих пар. Им надо быть очень осторожными при общении.

Следует избегать длительных контактов, чаще проветривать помещение, где они были вместе. А лучше жить раздельно. Тогда возможны успехи в совместной деятельности.

Ранее рассказывалось, что американские индейцы составляли свои гороскопы - их знаки зодиака связаны с верой в духи животных - можете узнать свой.