У Мінську учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про нове перемир'я [ Редактировать ]
Про "шкільне перемир'я" на Донбасі домовилися напередодні учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розпочатися воно має 29 серпня.
Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України.
До слова, за два місяці "хлібного перемир'я" бойовики обстріляли наші позиції майже півтори тисячі разів.
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