Про "шкільне перемир'я" на Донбасі домовилися напередодні учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську. Розпочатися воно має 29 серпня.

Як повідомила прес-секретар представника України Дарка Оліфер, сторони зобов'язуються припинити вогонь і забезпечити безперешкодний доступ для місії ОБСЄ по всій території України.

До слова, за два місяці "хлібного перемир'я" бойовики обстріляли наші позиції майже півтори тисячі разів.