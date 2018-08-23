Один український військовий загинув сьогодні вночі у бою на сході. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському.

На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне. З артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, найманці били і минулої доби. Загалом, 24 ворожих обстріли.

Напередодні було пораненого одного бійця, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.