На Донбасі поранено українського військового [ Редактировать ]
Один український військовий загинув сьогодні вночі у бою на сході. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському.
На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне. З артилерії, яка заборонена мінськими домовленостями, найманці били і минулої доби. Загалом, 24 ворожих обстріли.
Напередодні було пораненого одного бійця, повідомили у штабі Операції об'єднаних сил.
по теме
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні у бою на сході країни загинув військовий. Це сталося вночі. Російські окупанти били з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне
Под Луганском произошел смертельный бой (видео)
На подступах к Золотому-4 под Луганском завязался жестокий бой, в ходе которого был смертельно ранен командир наблюдательного поста ВСУ Василий Крищук
На Донбассе снайпер убил командира роты ВСУ
На Донбассе от пули снайпера погиб командир роты 128 горно-штурмовой бригады ВСУ
На Донбасі бойовики гатили із забороненої зброї
І, власне, поки в Мінську домовлялися про чергове перемир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських захисниках із забороненої великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється цілодобово. Репортаж із передової
Війна на Донбасі: бойовики застосовують важке озброєння
Двох українських бійців поранено за минулу добу на сході країни. Ворог, окрім стрілецької зброї, застосував важке озброєння. Зі 120-міліметрових мінометів цілив по Новолуганському. Загалом за добу 23 ворожих обстріли. Найбільше на Приазов'ї. На ділянці Водяне - Лебединське найманці атакували і сьогодні, зокрема били з бронетехніки
Війна на Донбасі: поранено двох українських бійців
Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Крім стрілецької зброї окупанти застосували важке озброєння. Зі 120 мінометів цілили по Новолуганському. Загалом за добу - 23 ворожих обстріли. Найбільше - на Приазов'ї. На ділянці Водяне-Лебединське найманці атакували і сьогодні