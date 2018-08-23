І, власне, поки в Мінську домовлялися про чергове перемир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських захисниках із забороненої великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється цілодобово. Репортаж із передової.

Свiтлодарська дуга. Навпроти окуповане Дебальцеве. Дистанцiя мiж нашими та ворожими позиціями змушує бойовиків застосовувати потужне озброєння: важкi кулемети, гранатомети.

"Регулярно пострелы, работает РПК, утес - пулемет калибра 12 милиметров и СПГ гранатомет - минометка", - розповідає Богдан, вiйськовослужбовець ЗСУ.

Долітає і з заборонених калiбрів. Так нещодавно ворог випустив по цих позицiях майже пiвпакета ГРАДIв.

"Стрельнули из градов стрельнули из ствольной. Дали дальше, но боялись по нам после того, как мы их нагрузили - решили показать, что мы можем", - говорить Олег, вiйськовослужбовець ЗСУ.

І хоча бiльшiсть ворожих атак припадає на ніч, удень тут теж геть неспокiйно. Невдовзi спостерігачi фiксують небезпечну активнiсть бойовикiв, яку iгнорувати не можна. Тож наші бійці дають відсіч.

Ну а доки бійці на передовій боронять рубежі, позаду них постійно працюють їхні янголи-охоронці. Медична служба евакуації. У них тепер нові спецавтомобілі на базі американських транспортерів Hummer.

Цей автомобіль наші солдати називають Халком. Бо теж великий, зелений та потужний. Машина - ну просто звір, каже Михайло. Він за кермом Халка вже встиг врятувати десятки життів, вивозячи поранених із самісінького "нуля".

"Машина хорошая, вже бувала на позиціях - вивозила ранених. Скоросная, успеваем. Об'єм двигателя 6, 5 литра турбо. На спидометре 120, но набирает большую скорость. Она тише уазика. Уазик річит, а хамер тише. И по проходимости - болото, песок - без разниці", - розповідає Михайло, вiйськовослужбовець ЗСУ.

Михайло показує що всередині. Виглядає це радше як цивільна швидка допомога, аніж армійський транспортер.

"Есть два рюкзака с медикаментами, с капельницами, носилки. Здесь поднимается еще один этаж - то есть на четверых трехсотых, либо 8 человек сидячих. Кресло для доктора, кислородный балон. Вот это для отсоса жидкости".

Такі спецмашини працюють уже в кількох бригадах, щотижня спасаючи життя українських захисників.