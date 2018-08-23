На Донбасі бойовики гатили із забороненої зброї [ Редактировать ]
І, власне, поки в Мінську домовлялися про чергове перемир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських захисниках із забороненої великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється цілодобово. Репортаж із передової.
Свiтлодарська дуга. Навпроти окуповане Дебальцеве. Дистанцiя мiж нашими та ворожими позиціями змушує бойовиків застосовувати потужне озброєння: важкi кулемети, гранатомети.
"Регулярно пострелы, работает РПК, утес - пулемет калибра 12 милиметров и СПГ гранатомет - минометка", - розповідає Богдан, вiйськовослужбовець ЗСУ.
Долітає і з заборонених калiбрів. Так нещодавно ворог випустив по цих позицiях майже пiвпакета ГРАДIв.
"Стрельнули из градов стрельнули из ствольной. Дали дальше, но боялись по нам после того, как мы их нагрузили - решили показать, что мы можем", - говорить Олег, вiйськовослужбовець ЗСУ.
І хоча бiльшiсть ворожих атак припадає на ніч, удень тут теж геть неспокiйно. Невдовзi спостерігачi фiксують небезпечну активнiсть бойовикiв, яку iгнорувати не можна. Тож наші бійці дають відсіч.
Ну а доки бійці на передовій боронять рубежі, позаду них постійно працюють їхні янголи-охоронці. Медична служба евакуації. У них тепер нові спецавтомобілі на базі американських транспортерів Hummer.
Цей автомобіль наші солдати називають Халком. Бо теж великий, зелений та потужний. Машина - ну просто звір, каже Михайло. Він за кермом Халка вже встиг врятувати десятки життів, вивозячи поранених із самісінького "нуля".
"Машина хорошая, вже бувала на позиціях - вивозила ранених. Скоросная, успеваем. Об'єм двигателя 6, 5 литра турбо. На спидометре 120, но набирает большую скорость. Она тише уазика. Уазик річит, а хамер тише. И по проходимости - болото, песок - без разниці", - розповідає Михайло, вiйськовослужбовець ЗСУ.
Михайло показує що всередині. Виглядає це радше як цивільна швидка допомога, аніж армійський транспортер.
"Есть два рюкзака с медикаментами, с капельницами, носилки. Здесь поднимается еще один этаж - то есть на четверых трехсотых, либо 8 человек сидячих. Кресло для доктора, кислородный балон. Вот это для отсоса жидкости".
Такі спецмашини працюють уже в кількох бригадах, щотижня спасаючи життя українських захисників.
по теме
У медичної служби евакуації з'явилися нові спецавтомобілі
Двоє українських бійців дістали поранення на сході минулої доби. Російські загарбники відкривали вогонь 24 рази. На кількох ділянках у Залізному на Луганщині та під Гнутовим на Донеччині застосували важкі міномети. Неспокійно було також поблизу Чемалика та Авдіївки. Сьогодні агресор атакував у Приазов'ї, бив зі стрілецької зброї та бронетехніки
На Донбассе убили военного, второй пропал без вести
На Донбассе один военнослужещий ВСУ погиб, трое получили ранения. Ведутся поиски еще одного военного
На Донбасі поранено українського військового
Один український військовий загинув сьогодні вночі у бою на сході. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне
Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну на Донбассе
Петр Порошенко принес извинения за свое обещание в 2014 году быстро закончить АТО на Донбассе
На Донбасі загинув український військовий
Сьогодні у бою на сході країни загинув військовий. Це сталося вночі. Російські окупанти били з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне
Війна на Донбасі: бойовики використовують "Гради"
Поки в Мінську домовлялися про чергове перемир'я, на Донбасі російські найманці гатили по українських позиціях із забороненої - великокаліберної зброї. На Світлодарській дузі ворожий вогонь не припиняється ані в день, ані вночі. Як боронять рубежі українські вояки, бачили наші кореспонденти