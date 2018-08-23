Отримати нове вбрання не складніше, ніж позичити книгу. В Австралії відкрили бібліотеку одягу. За яким принципом вона працює і чим шкідлива тенденція фаст-фешн - далі в сюжеті.

Бібліотека - це не тільки про книжки. Тепер у ній можна ще й узяти одяг. Австралійка Сара Фішер відкрила у Сіднеї речову бібліотеку. Тут люди можуть обміняти вбрання або взяти його в оренду. Утім, є одна умова - усе має бути з екологічних матеріалів. У такий спосіб жінка намагається боротися з купівельним бумом дешевого одягу. Вона називає це явище "швидка мода", або ж "фаст-фешн". Люди поспіхом купують дешеві речі і так само швидко їх викидають через низьку якість.

"Люди змінюють одяг мов серветки - використав і забув. Речова бібліотека пропонує альтернативу шкідливому фаст-фешену", - розповідає Сара Фріман, засновниця бібліотеки одягу.

За останні 15 років виробництво одягу зросло удвічі. Люди купують на 60 відсотків більше предметів гардероба, ніж раніше. Такій тенденції також сприяють покази та тижні моди. Вони пропагують ідею, ніби речі придатні лише на один сезон. На якість часто не зважають. Тож виробники шиють вбрання не більш ніж для шести вдягань.

"Обсяг речей постійно збільшується. За часів фаст-фешену мода змінюється доволі швидко. Тож люди часто приходять за новими речами і викидають старі", - каже Джорд Блеклі, член волонтерської організації.

Такий шалений попит вимагає великих виробничих потужностей. Що більше фабрик і заводів - то більше відходів, які шкодять довкіллю. Засновниця бібліотеки переконана - непотрібний одяг слід не викидати, а перероблювати. Так ми дбатимемо про природу.

"Тут ми даємо одягу нове життя. Дивіться - ми взяли старі джинси, аксесуари, кофтинку і гудзики - і перетворили на ось таку сумку для шопінгу", - говорить Жакі Дропуліч, член волонтерської організації.

Свій маленький магазин Сара вважає фортецею речової революції. Жінка певна, виробники більше не повинні шити одноразовий одяг, а покупці сприймати це як належне.