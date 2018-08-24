Присоединились к поздравлениям и лидеры азиатских стран

С Днем независимости Украину продолжают поздравлять мировые лидеры. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожелала нашей стране мира и единства. Свои пожелания прислали лидеры Румынии, Болгарии, Венгрии, Германии, Финляндии и еще десятков европейских стран.

Накануне в честь праздника поддержку Украине выразил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также США Дональд Трамп и Франции Эммануель Макрон.

Присоединились к поздравлениям и лидеры азиатских стран, в частности Южной Кореи, Китая и Японии, монархи и религиозные деятели.