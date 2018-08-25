Настя Каменских вернулась из Италии и пошла отмечать День рождения подруги. Фото: Tv.ua

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно вернулась из Италии, озадачила поклонников фотографией в Instagram.

Звезда отметила день рождение своей подруги в одном из кафе Киева, о чем и сообщила в соцсети, но наткнулась на критику - ее заподозрили в чрезмерном употреблении алкоголя.

Некоторые пользователи отметили, что Каменских якобы "пьяная" и в таком состоянии "без грима выглядит страшно".

Справедливости ради следует отметить, что вторая половина поклонников певицы все же ею восхитились: "Красотка", "Супер", "Симпатичные", "Ви чарівні", - прокомментировали они.

Кроме того, всего за сутки это фото собрало почти 70 тысяч "лайков":

Будучи в Италии, Настя навлекла на себя поток возмущений после того, как поделилась в Instagram слишком откровенными снимками - ее ругали, как говорится, "на чем свет стоит".