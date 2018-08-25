Рынок в Хмельницком частично сгорел (фото, видео) [ Редактировать ]
25 августа в Хмельницком произошел крупный пожар. Огонь возник утром на местном вещевом рынке "Дарсон".
"В 07:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Хмельницком на вещевом рынке "Дарсон" по улице Львовское шоссе произошел пожар торговых киосков", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар общей площадью 80 квадратных метров был локализован и ликвидирован в течение получаса. В результате пожара выгорело два и повреждено еще четыре торговых киоска.
В результате пожара пострадавших и погибших нет.Предполагаемая причина и ущерб еще устанавливаются.
Ранее из-за пожара в центре Киева пришлось перекрыть движение транспорта.
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