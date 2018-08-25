Италия выдвинула ультиматум Евросоюзу [ Редактировать ]
Италия проинформировала Европейский союз, что прекратит платить взносы, если Брюссель не поможет разрешить ситуацию вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого находятся мигранты.
"Мы готовы остановить выплаты, если ЕС не возьмет ответственность за проблему, с которой мы больше не можем справляться сами", - заявил вице-премьер-министр Италии Луиджи ди Майо, сообщает "Радио Свобода".
Diciotti несколькими днями ранее спасло полторы сотни мигрантов. После этого корабль попытался доставить их на Мальту, но мальтийские власти отказались принимать мигрантов. При этом правительство Италии не позволяет высадить их на Сицилии, у берегов которой сейчас находится судно.
24 августа в Брюсселе во время неформальной встречи лидеры стран ЕС не смогли договориться по вопросу нелегальных мигрантов. Перед этой встречей Ди Майо заявил, что если на совещании ничего не будет решено ни по кораблю Diciotti, ни по перераспределению мигрантов, выплаты в бюджет Европейского союза прекратятся.
Тем временем стало известно, что Германия собирается принять беженцев со спасательного судна Aquarius.
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