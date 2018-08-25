Климкин резко отреагировал на польский закон о национальной памяти [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что изменения в польский закон об Институте национальной памяти оставляют место для манипуляций.
"Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли", - написал министр в Facebook 25 августа.
Климкин подчеркнул, что "это законодательство является плохим для всех, в первую очередь, для Польши и поляков".
Министр также прокомментировал закрытие дела против историка Григория Куприяновича, назвав это решение "победой здравого смысла".
Сообщение министра опубликовано на украинском и польском языках и сопровождается видео:
Напомним, 16 августа польская прокуратура начала расследование высказываний главы Украинского общества Григория Куприяновича. 17 августа МИД Украины призвал Польшу прекратить преследование, а 23-го прокурор Института национальной памяти в Люблине отказался открывать производство по делу.
До этого Павел Климкин резко высказался о российском законе по Крыму.
по теме
В Украину едет глава МИД Канады
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд намерена осуществить визит в Украину
Сколько получают украинцы в Польше
Национальный банк Польши прогнозирует, что до конца 2020 года на польский рынок труда будет пребывать 200-300 тыс. украинцев ежегодно
Украинцам советуют воздержаться от поездок в Индию
Министерство иностранных дел Украины советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов
Нелегальная работа в Евросоюзе: чем грозит украинцам
С получением безвизового доступа в страны ЕС у украинцев появился шанс не только путешествовать с легкостью, но и устроиться на работу
Таможенники перехватили на польской границе контрабанду (фото)
На границе с Польшей таможенники задержали грузовик с сырьем, экспорт которого запрещен