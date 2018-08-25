Климкин: польский закон об Институте национальной памяти является плохим для всех.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что изменения в польский закон об Институте национальной памяти оставляют место для манипуляций.

"Остается пространство для манипуляций, остается пространство для атаки на свободу слова и свободу мысли", - написал министр в Facebook 25 августа.

Климкин подчеркнул, что "это законодательство является плохим для всех, в первую очередь, для Польши и поляков".

Министр также прокомментировал закрытие дела против историка Григория Куприяновича, назвав это решение "победой здравого смысла".

Сообщение министра опубликовано на украинском и польском языках и сопровождается видео:

Напомним, 16 августа польская прокуратура начала расследование высказываний главы Украинского общества Григория Куприяновича. 17 августа МИД Украины призвал Польшу прекратить преследование, а 23-го прокурор Института национальной памяти в Люблине отказался открывать производство по делу.

До этого Павел Климкин резко высказался о российском законе по Крыму.