Смертельное ДТП под Сумами: пьяный водитель сбежал [ Редактировать ]
В Сумской области пьяный 19-летний водитель совершил ДТП со смертельным исходом.
"Управляя мотоциклом, он не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на прохожих, которые шли по улице села. В результате одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице", - сообщила пресс-служба Нацполиции Сумской области в Facebook.
На момент приезда сотрудников полиции пострадавшие молодые женщины и несовершеннолетняя девушка уже были госпитализированы в местную больницу. Водитель транспортного средства оставил место происшествия. Во время осмотра территории полицейские обнаружили обломки его мотоцикла.
"На одной из улиц села внимание полицейских привлек молодой человек, который вел в руках мотоцикл. Транспортное средство было с характерными для ДТП повреждениями. А сам водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось, это 19-летний уроженец соседнего села, который сейчас проживает и работает сварщиком на одной из фирм в Киеве", - говорится в сообщении.
Одной из пострадавших 14 лет. У нее диагностировали ушиб головы. Другая, 1980 года рождения, получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы. Жизнь третьей женщины, 1988 года рождения, медикам спасти не удалось.
Несколькими днями ранее в Сумах полицейское авто сбило пешеходов на тротуаре.
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