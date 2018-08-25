На Яворивском полигоне во Львовской области состязались военные - там боролись за звание лучшего разведчика Украины и за денежный приз. Галина Якушко - обо всём подробнее.

Яворивский полигон. Пять взводов десанта, морской пехоты, сухопутных войск Одесской военной академии и Нацгвардии соревнуются - кто лучше. Это озеро, по легенде, разделяет лагеря двух конфликтующих сторон. Группа дозора отправляется разведывать территорию противника. С оружием и амуницией нужно переплыть озеро не только на скорость, но и остаться незамеченным.

"Розвідники будуть плисти з метою перетнути водну перешкоду, яка розмежовує між собою ворогуючі сторони. Тобто, на цьому боці - знаходиться умовний противник, на протилежному боці - знаходяться позиції і частини підрозділів наших військ", - говорит Андрей Мельник, начальник управления командования Сухопутными войсками Центра миротворчества и безопасности.

Куда плыть - разведчики ориентируются по огню, который разожгли в лагере оппонентов. Добраться к берегу нужно - не утопив амуницию и оружие, а это - несколько десятков килограммов веса.

"Перепливти з автоматом, тобто, зверху на автомат кладеш руку і однією рукою гребеш і лише ногами - в цьому вся складність. Бачите, пакет - як не крути - воно промокає, от бачите", - говорит позывной "Дон", разведчик.

Противник тем временем - не дремлет. Убедиться, что на подступах к позициям чисто отправляют дрон.

"Воздух! Парни, беспилотник!"

Остаться незамеченными - только одно из испытаний для разведчиков. На берегу - условное минное поле. Уцелеть на нем удается не всем - есть "раненые".

"Пропаду? Сейчас слева, справа может быть".

"Треба бути більш обачнішим. Це була розтяжка звичайна на "Ф1" звичайній, але то, що її встановили дуже гарно, її встановили під піском. Таке не очікували, що саме розтяжка під піском, перевірялося на один тип мін, а виявилось інше, тобто, перехитрили", - говорит позывной "Ноль", разведчик.

Часть разведчиков, которые принимают участие в состязаниях, уже не раз бывали на передовой. Выполняли боевые задания. Но здесь, говорят, получают иной - очень ценный опыт.

"Досвід. Розумієте, краще на цих змаганнях, перевірити, на що здатна група, нові способи подолання, пересування, нові зразки озброєння, нові способи виконання завдань, ніж на війні. Тому що на війні - ціна досить висока. А тут ми всі групою абсолютно навчаємося. Тому краще тут визначити, на що група спроможна, аніж на війні", - говорит позывной "Зема", разведчик.

Кроме форсирования водоема, разведчиков ждали несколько типов испытаний, в том числе - обустройство засад и корректировка артиллерии. Полученные навыки помогут им выполнять задачи на Донбассе, уверены командующие.

"По річці Сіверський Дінець йде лінія розмежування, і, власне, ми повинні тримати наготові підготовлених розвідників, які можуть бачити, чути, дізнаватися все, що потрібно, для нашого військового командування", - говорит Александр Поронюк, начальник Западного регионального медиацентра Министерства обороны Украины.

4 дня испытаний - и лучшие военные разведчики Украины определены. Как бонус, три команды-победителя разделили между собой призовой фонд - денежное вознаграждение состязаний составляет более 200 тысяч гривен.