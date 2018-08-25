Самый активный вулкан Европы - проснулся. Гора Этна на Сицилии начала выбрасывать дым и лаву.

Извергаться вулкан начал накануне ночью. Клубы пепла поднимались на 150 метров над кратером. Местных жителей пока не эвакуируют, аэропорты поблизости - также работают.

Этна - один из самых активных вулканов в мире. Небольшие выбросы лавы случаются здесь довольно часто. В этом месяце началась очередная - наиболее активная фаза извержения.