Папа Римский Франциск впервые за 39 лет посетил Ирландию [ Редактировать ]
Папа Римский впервые за 39 лет прибыл в Ирландию.
Сначала понтифик пообщался с президентом страны. Затем, в Дублинском замке его приветствовали премьер-министр и сотни верующих.
Визит главы католической церкви происходит на фоне скандала с педофилией среди священников. Известно о таких преступлениях стало еще в начале 2000-х. Пострадавших - сотни, в том числе и в Ирландии. Из-за этого на улицах Дублина Папу Франциска встречали протестующие.
Понтифик же пообещал искоренить эту проблему любой ценой.
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