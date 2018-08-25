Папа Римский впервые за 39 лет прибыл в Ирландию.

Сначала понтифик пообщался с президентом страны. Затем, в Дублинском замке его приветствовали премьер-министр и сотни верующих.

Визит главы католической церкви происходит на фоне скандала с педофилией среди священников. Известно о таких преступлениях стало еще в начале 2000-х. Пострадавших - сотни, в том числе и в Ирландии. Из-за этого на улицах Дублина Папу Франциска встречали протестующие.

Понтифик же пообещал искоренить эту проблему любой ценой.