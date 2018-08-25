В Британии ввели наказание за кражу гальки с пляжа. А в Финляндии соревновались в игре на воображаемой гитаре. Больше об этом и не только - в нашем обзоре.

* * *

Секретный тоннель для контрабанды наркотиков из Мексики обнаружили власти США. Коридор соединял частный мексиканский дом и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Вход был спрятан за кроватью в спальне. Длина подземного прохода - около 180 метров, и пролегал он на глубине 6 с половиной метров. В последнее время американская полиция фиксирует увеличение количества подземных тоннелей для переправки наркотиков через границу, при том, что обустройство подобного канала обходится в сотни тысяч долларов.

* * *

Знаменитый французский актер Венсан Кассель женился на 21-летней модели Тине Кунаки. Кассель на 30 лет старше своей избранницы. Свадебная церемония прошла в коммуне Бидарт на юго-западе Франции. Среди гостей были замечены режиссер Жиль Леллуш, актрисы Лейла Бехти и Адель Экзаркопулос, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду. Кассель начал встречаться с моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Венсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи.

* * *

В британском графстве Корнуолл ввели наказание за кражу гальки с местных пляжей. Места там живописные и тысячи туристов берут камешки на память. Однако местный совет, которому принадлежат 57 пляжей графства, бьет тревогу, дескать, такая практика может привести к эрозии побережья. Один путешественник уже был вынужден проехать сотни километров, чтобы вернуть на пляж украденные камешки. В противном случае ему грозил штраф - 1000 фунтов стерлингов.

* * *

В один из отелей американского штата Колорадо наведался медведь. Произошло это рано утром. В холле гостиницы находились только сотрудники, которые и записали на видео визит непрошенного гостя. Косолапый никого не тронул, побродил по холлу, вылез на стол, а после - удалился восвояси. Администрация отеля разместила видео в Facebook, уточнив, что это единственный случай, когда они позволили посетителю взобраться на стол. За сутки видео посмотрели более семисот тысяч пользователей.

* * *

Китайцам пришлось выдавать себя за вьетнамцев, чтобы посмотреть любимый сериал "Тайны дворца Яньси". Лента повествует о временах правления династии Цин. Первые 56 серий можно было посмотреть бесплатно на китайских ресурсах. А вот за последние эпизоды - просили заплатить. Недостающие серии находчивые зрители обнаружили на одном из вьетнамских каналов. Но чтобы их посмотреть, нужно было подтвердить вьетнамское гражданство, а также признать, что спорные Парасельские острова принадлежат Вьетнаму.

* * *

В Финляндии прошел чемпионат по игре на воображаемой гитаре. В этот раз в финале необычного состязания соревновались 15 участников со всего мира. Утверждают: для них, помимо любви к музыке, это еще и возможность поддерживать себя в отличной физической форме. Победу одержала участница из Японии. Она начала свое выступление в образе скромной домработницы, которая под звуки музыки перевоплотилась в гитаристку Heavy Metal. В качестве приза получила настоящую гитару.