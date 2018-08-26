Против главы МВД Италии начали расследование [ Редактировать ]
Против главы МВД Италии Сальвини начали расследование из-за мигрантов, которых правительство более недели отказывалося пустить в страну. Об этом сообщает Reuters.
Прокуроры на Сицилии обвиняют Сальвини в злоупотреблении властью и незаконном содержании мигрантов.
Расследование начали из-за инцидента вокруг судна итальянской береговой охраны Diciotti, на борту которого было около 180 мигрантов. Правительство Италии позволило судну зайти в сицилийский порт Катании, однако не позволяло мигрантам сойти на берег, пока ЕС не договорится об их расселении.
Сальвини сообщил, что 20 мигрантов согласилась принять Албания, 20-25 - Ирландия, а остальных "за нулевые средства" приютит католическая церковь Италии.
Сальвини критически отреагировал на инициированое расследование, заявив, что позорно расследовать действия министра, который "защищает права итальянцев".
Ранее мы писали о том, что МВД Украины решило увеличить количество полицейских постов на основных автомобильных дорогах.
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