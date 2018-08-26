Умер Джон Маккейн: где похоронят американского сенатора [ Редактировать ]
Сенатора США Джона Маккейна похоронят в американском городе Аннаполис. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.
По данным издания, до похорон гроб с телом сенатора будет находиться в здании законодательной ассамблеи (парламента) Аризоны.
Дата похорон Маккейна пока неизвестна.
Сенатор Джон Маккейн умер в окружении семьи в возрасте 81 года. В последние годы жизни боролся с неизлечимым раком мозга.
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