В Ривне таксист стрелял в пассажиров [ Редактировать ]
В Ривне таксист открыл стрельбу по пассажирам. Одного человека на "Скорой" увезли в больницу. У него - ранение в грудь. Медики говорят: жизни пациента ничто не угрожает.
Инцидент произошел накануне вечером, на одной из улиц Ривне. Пассажиры затеяли драку с водителем такси - мужчина отказался везти их из-за того, что были пьяны. Таксист утверждает: оружие применил вынужденно - для самозащиты. Как сообщили в полиции, на оружие у мужчины есть разрешение. По факту инцидента начато досудебное расследование по статье "хулиганство". Таксиста - не задерживали. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Патрульні приїхали на виклик про стрілянину. Як з'ясувалось, конфлікт виник між водієм таксі та двома пасажирами. Під час конфлікту пасажири нанесли перевізнику тілесні ушкодження. В свою чергу, той застосував наявний у нього пристрій для відстрілу гумових куль", - сообщила Александра Холова, инспектор патрульной полиции Ривненской области.
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