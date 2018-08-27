27 августа: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
27 августа - 239-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 126 дней.
Сегодня нет международных и государственных праздников. При этом, мы расскажем, кого сегодня стоит поздравить с Днем ангела.
Именины 27 августа
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор.
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