Google позаботился о том, чтобы пользователи создавали надежные пароли для их же собственной безопасности. Поскольку придумать сложный пароль является нетривиальной задачей, Google добавила в Chrome функцию автоматической генерации надежных и трудно взламываемых паролей.

Более того, запоминать их не нужно – достаточно авторизироваться в браузере и сохранить его, а при последующих входах браузер сам подставит нужный пароль в требуемые формы ввода. Это хороший способ повысить безопасность в интернете.

В Chrome такая функция отключена по умолчанию, но включить ее достаточно просто:

Вводим в адресную строку chrome://flags В поисковом поле пишем Password generation Переключаем флаг в позицию Enabled напротив опции "Password generation" Перезагружаем браузер

После перезапуска браузера при наведении курсора мышки на область ввода пароля, появится функция автоматической генерации сложных и надежных паролей.

Ранее мы писали о том, как включить быструю загрузку страниц в Chrome.