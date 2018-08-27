Chrome введет новую функцию для улучшения безопасности [ Редактировать ]
Google позаботился о том, чтобы пользователи создавали надежные пароли для их же собственной безопасности. Поскольку придумать сложный пароль является нетривиальной задачей, Google добавила в Chrome функцию автоматической генерации надежных и трудно взламываемых паролей.
Более того, запоминать их не нужно – достаточно авторизироваться в браузере и сохранить его, а при последующих входах браузер сам подставит нужный пароль в требуемые формы ввода. Это хороший способ повысить безопасность в интернете.
В Chrome такая функция отключена по умолчанию, но включить ее достаточно просто:
- Вводим в адресную строку chrome://flags
- В поисковом поле пишем Password generation
- Переключаем флаг в позицию Enabled напротив опции "Password generation"
- Перезагружаем браузер
После перезапуска браузера при наведении курсора мышки на область ввода пароля, появится функция автоматической генерации сложных и надежных паролей.
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