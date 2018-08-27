Умер Джон Маккейн: когда похоронят американского сенатора [ Редактировать ]
Американского сенатора Джона Маккейна похоронят 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, сообщает официальный сайт покойного сенатора.
31 августа гроб с телом Маккейна выставят в центральной ротонде Капитолия. На следующий день в Кафедральном соборе Вашингтона состоится национальная мемориальная служба.
Похороны состоятся 2 сентября на территории Военно-морской академии в Аннаполисе, которую Маккейн закончил в 1958 году. Мероприятие будет закрыто для публики и прессы.
Сенатор Джон Маккейн умер в окружении семьи в возрасте 81 года. В последние годы жизни боролся с неизлечимым раком мозга.
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