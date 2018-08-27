Порошенко в Авдіївці відкрив новий газогін [ Редактировать ]
Напередодні в Авдіївці Президент урочисто відкрив новий газогін. Разом із Петром Порошенком на Донбас прибули майже 70 дипломатів аби ближче ознайомитися із реаліями зони конфлікту та ефективніше надати очільникам своїх держав інформацію про стан справ.
Порошенко заявив, що закликатиме країни ЄС взяти шефство над відновленням міст Донбасу.
Зокрема, вже досягли домовленостей з урядом Литви, яка підтримуватиме Авдіївку.
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