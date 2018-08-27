Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців.

Документ має врегулювати питання соціального захисту громадян, які боронять Україну та стримують збройну агресію Росії на Донеччині та Луганщині.

"Це забезпечується і гарантується права українського війська в зв'язку з проведенням ООС. В той же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день я переконаний, що це є той крок, яким ми рухаємося дуже в правильному напрямку", - заявив Петро Порошенко, президент України.