Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців [ Редактировать ]
Президент Петро Порошенко підписав закон про підвищення соцзахисту військовослужбовців.
Документ має врегулювати питання соціального захисту громадян, які боронять Україну та стримують збройну агресію Росії на Донеччині та Луганщині.
"Це забезпечується і гарантується права українського війська в зв'язку з проведенням ООС. В той же час, гарантується підвищення рівня соціального захисту українських військовослужбовців. І на сьогоднішній день я переконаний, що це є той крок, яким ми рухаємося дуже в правильному напрямку", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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