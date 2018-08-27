На Донбасі поранено українського військового

Один український військовий загинув сьогодні вночі у бою на сході. Російські окупанти цілили з артилерії та мінометів. На Луганщині вели вогонь по Кримському та Новотошківському. На півдні Донеччини атакували Старогнатівку та Водяне