На Донбасі поранили семеро військовослужбовців [ Редактировать ]
Двоє військових загинули, ще семеро - поранені минулої доби на Сході. Бойовики понад два десятки разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил переважно з гранатометів та кулеметів, подекуди - з БМП.
Біля Водяного і Троїцького противник бив зі ствольної артилерії калібру 122 міліметри.
Українські військові кілька разів відкривали вогонь у відповідь.
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