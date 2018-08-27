На Західній Україні розкопали поховання перших християн [ Редактировать ]
На Львівщині розкопали поховання перших у Західній Україні християн. Що унікального знайшли там археологи розкажуть наші кореспонденти.
"Галицька Венеція" - так у давні часи називали місто Буськ, що за 50 кілометрів від Львова. Колись тут протікали 5 річок. Тепер їх лишилося 4, і ті - вкрай обміліли. Раніше місцеві тут полювали та рибалили.
"Ми такуво десь щуки голову витягнули з одної ями з підвалу. Дуже величезна риба, засушена голова, і ми її витягнули. Така щупак, я такого не видів, то гіганські риби", - розповідає Зеновій Павлик, голова культурного товариства "Бужани".
Розкопки в Буську тривають уже 18 років. У цьому парку знайшли і вістря стріл, і перші документи, написані на бересті й датовані 15 століттям. Літери тоді видавлювали спеціальним інструментом - писалом. Але те, що знайшли археологи напередодні здивувало багатьох. Під шаром землі в місцевому парку виявили поховання перших у Західній Україні християн.
"Докази перед вами: церква була, тіко треба її знайти. Залишки фундаменту, ми більше нічого не знайдемо. Є долівкова плитка, є цвяхи і є цвинтар. Це три ознаки. Бо цвинтарі, як ми кажемо - могильники, були тіки при церквах", - розповідає Петро Довгий, науковий співробітник інституту археології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Розкопувати стародавній цвинтар вченим допомагали студенти-археологи та місцеві жителі.
"Зв'язок з глибиною віків відчув. Цікаво побачити навіть нехай кістяки тих людей, які тут перші селилися, будували свої житла, ловили рибу, полювали", - говорить Володимир Ступак, житель міста Буськ.
Знайдені останки вчені вже дослідили і знову поховали на тому ж місці. А відспівували їх уже нинішні священики.
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